尹锡悦总统：希望第22届国会成为解决民生问题的政治舞台

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦就第22届国会前半期组建完成一事表示，希望本届国会能够成为着眼于国民、明智地解决民生问题的政治舞台。尹锡悦2日在首尔龙山总统办公室主持第29届国务会议时表示，新一届国会出台后，面临着只有齐心协力才能解决的堆积如山的国家课题。低生育率和老龄化问题已经到了国家的紧急状态；社会两极分化、阶层和世代之间的矛盾也已成为威胁大韩民国可持续发展的严重问题，我们应该凝聚社会所有力量克服这些挑战。尹锡悦还表示，国政和政治目标只在于解决民生困难，让国民更加幸福安康，我相信政府和国会对于这样的目标不会存有异议。尹锡悦特别强调，民主主义建立在多样性方面，因此，相互可持有不同的意见。矛盾和对决的政治反复重演就无法克服当前所面临的挑战，合理的对话与妥协消失的话，所有的困难和痛苦都会落到国民身上。另外，尹锡悦总统就低生育率问题表示，据统计，4月份的结婚人数同比增加了近25%，在过去18个月里持续减少的新生儿数也比去年同期有所增加，这是比任何消息都令人感到欢欣鼓舞的。他说，如果进一步大力推行低生育政策，全民齐心协力，克服低生育问题并不是不可能的事情。“家庭是幸福的源泉”的思想应该广泛共享，“生育不仅是亲朋好友、也是 国家社会共同值得祝贺的文化”也应得以广泛推广。尹锡悦总统表示，政府1日公布了《政府组织法》和《低生育高龄社会基本法》修正案，为解决低生育率问题，必须尽快构建全力应对机制。解决民生困难成为国会和政府的当务之急，希望国会积极协助，尽快修改相关法律。