一个月内共有42名实习与住院医生的辞职申请得到受理

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韩国国际广播电台报道：因反对医大扩招而提交辞职申请书的实习与住院医生当中，近一个月内有42人的辞职申请得到受理，返岗医生增加了74名。韩国保健福祉部1日公开的实习医生工作情况和住院医生辞职现状报告显示，政府上月4日撤回了禁止受理全国教学医院的实习和住院医生辞职申请书的命令后，近一个月内共受理了42名医生的辞职申请。此外，一个月内返岗医生也增加了74名。目前，全韩211家教学医院的13756名实习和住院医生中，有1087名医生在医疗一线照顾患者，出勤率为7.9%。据悉，今年2月提交辞职申请书的大多数实习和住院医生就"辞职处理时间"与所属医院方面存在意见分歧，因此未能完成辞职手续。实习与住院医生要求以提交辞职申请的2月为基准受理辞职申请，而政府和教学医院的立场是以撤回辞职申请受理禁止令的6月4日为基准进行辞职处理。对此，医生集体行动中央事故处理本部紧急应对小组组长权炳基（保健福祉部基础医疗支援官）表示，由于辞职申请受理禁止令被撤回的时间是6月4日，所以各种效力将在此之后发生。他表示，政府将积极支援和保护返岗的实习和住院医生，让他们能够正常地进行教学工作。权炳基组长表示，为了能让实习和住院医生在今年9月返岗，有人要求修改教学规定的方针，我们正在对此进行讨论，但目前还没有做出决定。针对尚未返岗的实习与住院医生，他表示，将综合考虑6月底的返岗情况等，目前正在制定相应对策，具体内容将尽快公布。另外，权炳基组长针对医科大学学生因反对医大扩招而拒绝上课及参加国家医生资格考试的趋势表示，目前政府没有推迟考试日程的计划。