韩国统一部公开了20世纪80年代南北韩对话的内容

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部2日公开了包括20世纪80年代南北会谈内容中《南北对话史料集》的第10卷和第11卷。此次公开的史料集包括从1981年到1987年南北韩之间进行"体育会谈"和"红十字会谈"等2000页的内容。统一部从2022年开始公开了包括南北韩对话的史料集，此次是第五次进行公开。据悉，南北对话内容中涉及安全的问题则以空栏的形式处理。统一部一位有关人士在接受记者采访时表示，第四次公开了70%的内容，此次公开了85%。本次公开的史料集内容显示，1983年10月"缅甸暗杀爆炸事件"后，北韩为了寻求摆脱国际社会孤立的突破口，提出了南北韩与美国的"三方会谈"的过程。另外，1984年洛杉矶奥运会之前，为了协商"南北统一代表队"的组建问题，南北韩举行了三次体育会谈，但是围绕"缅甸暗杀爆炸事件"和"崔恩熙、申相玉绑架事件"等，南北韩之间存在巨大分歧。北韩在第三轮南北会谈当天发生了北韩代表将韩国散发的"对北传单"带到会谈场所并投掷的事件。接着，1984年，北韩提出向韩国水灾地区提供物资支援的提议而召开工作组会议。为了讨论南北韩离散家属重聚等问题，打开了南北韩红十字会会谈的大门。南北韩在1985年第八次红十字会谈上就离散家属故乡访问团及艺术团演出达成协议后，通过三次工作组会谈接触，南北分裂40年来首次实现了离散家属踏上故乡领土的成果。参与南北会谈文件公开预备审查工作的韩国国防研究院安保战略中心组长李镐玲(音译)表示，北韩首先提出了南北韩离散家属相关的南北自由往来，其目的在于向韩国传达其思想、文化和指令。