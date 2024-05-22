尹锡悦发布25万亿韩元规模小工商户支援方案

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，在新冠疫情期间受到严重打击的小工商户仍然处于困难局面，政府制定了25万亿韩元规模的小工商户支援综合方案。尹锡悦3日上午在青瓦台迎宾馆主持召开下半年经济政策方向及活跃经济路线图会议，会议的主题为“通过激活经济实现平民和中产阶级的时代”。尹锡悦说，应针对迫切需要帮助的小工商户提供充分的支援、推进结构性对策，而不是采用民粹主义的发放现金的方式。尹锡悦表示，得益于政府、企业和国民的携手努力，今年第一季度经济增长率达到1.3%，超过市场预期。除了新冠疫情时期之外，创下了四年三个季度以来的最高水平。尹锡悦说，2023年人均收入历史首次赶超日本，带动经济复苏的出口连续九个月出现正增长。6月，加大民生负担的物价上涨率为2.4%，连续三个月维持在3%以下，保持了稳定。尹锡悦表示，虽然宏观指标明显改善，但民生经济仍然欠佳，令人惋惜，必须解决民生结构上的基本问题。尹锡悦在介绍25万亿韩元规模的小工商户支援方案时表示，将减轻小工商户的贷款利息负担，并将低利贷款支援对象从低信用人群扩大到中低信用人群。另外，对80万名小工商户的政策资金和抵押贷款偿还期限延长至五年。尹锡悦还说，以小工商户销售额为准，电费补贴对象从现在的每年3000万韩元扩大至6000万韩元，并将降低租赁费的出租人税额减免制度延长至2025年末。