尹锡悦会见越南总理范明政 商讨加强贸易投资合作

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦会晤正在韩国访问的越南总理范明政。尹锡悦表示，希望两国在简化通关流程等方面加强合作，让贸易和投资更加活跃。尹锡悦2日下午在龙山总统办公室会见范明政时表示，希望两国在韩军退役舰转让项目和军工领域的合作顺利进行，加强国防与安全领域的战略合作。尹锡悦呼吁范明政总理和越南领导阶层关注并积极支持进军当地的韩企，希望韩企参与越南的液化天然气（LNG）发电项目、关键矿产开发和加工等领域，为推动越南能源转型做出贡献。范明政表示，自去年6月尹锡悦总统对越南进行国事访问以来，两国在全面战略伙伴关系的基础上，在各领域的关系均取得了进展，未来会有更大的发展空间。范明政还表示，越方一直在努力完善规章制度，以扩大韩国企业对越南的投资，今后也会持续作出努力。尹锡悦和范明政表示，10月将迎来韩国与东盟建立双边对话关系35周年，双方决定就建立“韩国-东盟全面战略伙伴关系”开展紧密合作。尹锡悦还说，当前正是国际社会坚决不容北韩核挑衅、彻底落实对北韩制裁的关键时刻，希望越南和东盟团结一致、采取果断应对措施发挥积极作用。范明政回应说，越方支持尹锡悦总统维护韩半岛和平稳定的构想，愿与韩方进一步加强韩半岛无核化和地区和平稳定的战略沟通与合作。