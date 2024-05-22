韩政府发布2024年下半年经济政策方向 减免增加股东回报企业的税收

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定对以扩大分红或销毁本公司股份的方式增加股东回报的企业减免5%分红增加部分的法人税税收方案。股东们对分红增加部分可以选择低税所得税分离征税措施。政府还决定扩大对积极提升企业价值企业的继承家业税收扣除范围，并将废除最大股东出售股票时适用的股票溢价评估制度。政府决定大幅扩大身陷入困境的小工商户和个体户的金融支援，支援起死回生企业的基金将从目前的30万亿韩元扩大到至少40万亿韩元。另外还将减轻加重小工商户负担的配送费、租金、电费等固定费用。政府相关部门3日共同发布了包括上述内容在内的“活跃经济路线图”和“2024年下半年经济政策方向”。不同于以往注重短期经济和民生对策的经济政策方向，副总理兼企划财政部长官崔相穆推出了“中长期经济愿景路线图”也包括在内，意在从根本上启动增强经济活力的课题。企划财政部第一次官金秉焕在记者会上表示，其意义在于指出解决韩国经济结构问题的基本方向，在政府部门的合作下，今后将持续发布经济课题的细致对策。政府提出了“实现平民和中产层时代”的愿景，在强化创新生态系统、确保公平的机会和改善社会移动性等三大目标下提出了十大课题。作为强化创新生态系统的核心政策，政府提出了“提升资本市场的价值”，主要内容为对企业回报股东的分红增加部分（与前三年相比超过5%的部分）扣除5%的法人税税额，并对股东的分红所得以低税率分开征税。