韩政府推动修改节假日制度 实现与周末连休

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韩国国际广播电台报道：韩国政府计划推进对元旦（1月1日）和显忠日（6月6日）也实施逢周末补休的方案，并研究实施按照星期、而非日期指定节假日的方案，使节假日能够实现与周末连休的效果。政府3日公布的《活力经济路线图》包含了上述内容。根据路线图，政府决定将元旦和显忠日指定为可实施补休的节假日。按照现行规定，可实施补休的节假日为阴历新年（阴历12月31日至1月2日）、三·一节、儿童节（5月5日）、佛诞日（阴历4月8日）、光复节（8月15日）、中秋（阴历8月14日至16日）、开天节（10月3日）、韩文节（10月9日）、圣诞节（12月25日）等。一直以来有意见指出，元旦和显忠日不适用补休规定，导致每年的节假日数有所不同。政府还计划对节假日制度进行改善，从按日期制定改为按星期制定。目前节假日均按照日期制定，不时会发生节假日和周末之间夹着工作日的情况。为改善这种情况，政府计划将节假日指定在周五或周一，达到连休三天的效果。该项制度建立后，节假日将按照“某月某周星期一或星期五”的形式指定。此外，政府还在研究改善劳动时间制度的方案。有意见指出，根据现行制度，工作4个小时必须休息至少30分钟，导致仅工作4个小时的劳动者也必须在休息30分钟后才能下班。政府计划制定根据实际情况调整休息时间的方案以保障劳动者的休息权。政府还决定研究调整现行月薪支付制度，改为“每月发放两次”、“每周发放一次”、“两周发放一次”等更具灵活性的制度。