韩国推出海外国民电子身份证明服务

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韩国国际广播电台报道：韩国将发行“海外国民电子身份证明”，居住海外的国民也能通过手机进行身份验证。行政安全部表示，该部门和数字平台政府委员会、海外同胞厅合作，面向居住在海外的国民推出“海外国民电子身份证明”服务。行政安全部于2021年、2022年和去年先后发行了电子公务员证、电子驾照和电子报勋证，今年12月还将推出电子居民身份证，逐步建立电子身份证生态系统。但居住在海外的国民因没有国内手机号，在使用韩国线上服务时难以验证本人身份。为此，政府决定推出海外国民电子身份证明，扫除数字服务盲区，建立起在国内外任何地方都能使用数字服务的包容性数字社会。海外国民电子身份证明3日起在驻美国洛杉矶总领事馆和驻奥克兰大使馆分馆、驻中国大使馆、驻越南大使馆、驻印尼大使馆、驻菲律宾大使馆、驻圣保罗总领事馆7处示范性发行。下月1日起将进一步在驻南非大使馆、驻加拿大大使馆、驻比利时大使馆等14处发行。韩国政府计划在示范发行期间进一步完善电子证明服务的便利性，随后推广至所有驻外使领馆。海外国民电子身份证明可在“政府24”、“海外同胞365便民门户网站”使用，年内使用范围将扩大至海外同胞经常使用的外交部海牙认证（Apostille ）网站、家属关系电子登记系统等。