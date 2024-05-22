民调：尹锡悦支持率26% 执政党33%、最大在野党29%

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韩国国际广播电台报道：5日发布的民意调查结果显示，韩国总统尹锡悦的国政支持率维持在20%至30%区间。韩国盖洛普本月2日至4日以全国1002名18周岁以上成人为对象进行的调查结果（可信度为95%，标本误差为±3.1%）显示，26%的应答者对尹锡悦施政给予肯定评价，这比前一周的调查结果上升1个百分点。64%的应答者对尹锡悦施政给予负面评价，比前一周的调查结果下跌2个百分点。对尹锡悦施政给予肯定评价的原因分别为“外交”(26%)、“国防·安全”（7%）、“各方面均表现良好”、“医学生扩招”（6%）、“主观·信念”（5%）。对尹锡悦施政给予负面评价的原因分别为“经济·民生·物价”(13%)、“缺乏沟通”(8%)、“各方面表现不佳”(7%)、“独断独行”(7%)、“外交”（6%）、“对调查海军陆战队士兵殉职事件施压”（6%）、“行使否决权”（5%）、“医学生扩招”（4%）、“经验·资质不足·无能”（4%）。在政党支持率方面，执政党国民力量党为33%、共同民主党为29%、祖国革新党为9%、改革新党为4%、无党派为23%。国民力量党支持率较前一周上升2个百分点，共同民主党支持率较前一周下跌3个百分点。此次调查是通过随机选择无线电话号码用电话采访的方式进行的，应答率为12.7%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。