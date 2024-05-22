韩国国会开幕仪式推迟举行 朝野就《海军陆战队员特检法》展开唇枪舌战

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韩国国际广播电台报道：《查明海军陆战队队员殉职事件调查外压疑惑真相特检法》（以下简称《海军陆战队员特检法》）4日在在野党共同民主党的主导下获得国会全体会议通过。尹锡悦总统行使否决权、《海军陆战队员特检法》在第21届国会被废除后，时隔37天再次获得第22届国会通过。第22届国会开幕仪式本预定于5日上午举行，因该法获得国会通过，执政党国民力量党即宣布不参加开幕仪式。国民力量党党鞭秋庆镐表示，在野党试图弹劾检察官、动摇法治，自主决定国会议事程序。在破坏国会的现实情况下，举行国会开幕仪式没有意义，也没有任何价值。在国民力量党拒绝参加国会开幕仪式的情况下，国会议长禹元植只好决定推迟举行开幕仪式。朝野双方5日也围绕《海军陆战队员特检法》展开了唇枪舌战。国民力量党表示，共同民主党独断独行，完全不顾朝野保持政治合作的议会民主主义基本原则。国民力量党首席发言人郭圭泽表示，共同民主党不信任检察官，而成立了高级公职者犯罪调查处，现在却提出特检法，这是自相矛盾，其目的在于保护前党首李在明。郭圭泽还认为国会议长禹元植是“共同民主党发言人”和“傀儡”，要求他道歉和辞职。共同民主党要求尹锡悦接受特检法。该党代理党首朴赞大表示，如果尹锡悦总统再次行使否决权，将会面对国民的愤怒，朴槿惠政权崩溃的结局告诉我们对抗国民会有什么后果。朴赞大说，国民力量党未能阻止国会通过特检法，现在甚至决定不参加国会开幕仪式，其唯一目的在于保护尹锡悦总统夫妇，令人感到遗憾。