韩5月国际收支经常项目顺差89.2亿美元

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韩国国际广播电台报道：得力于芯片等出口向好，国际收支经常项目时隔一个月再次转为顺差。韩国银行（央行）5日发布的“2024年5月国际收支（初估值）”数据显示，今年5月韩国国际收支经常项目出现89.2亿美元顺差。这是去年5月至今年3月连续11个月出现顺差、今年4月转为逆差后，国际收支经常项目时隔一个月再次由负转正。顺差规模创2021年9月（95.1亿美元）以后的最大值。按5月国际收支项目来看，出口额减去进口额的贸易收支实现87.5亿美元的顺差。这是自2021年9月(95.4亿美元)以来的最大值，也是连续14个月实现顺差。受半导体和信息通信设备等产品的出口大量增加、前月增加的进口再次下滑的影响。据统计，5月出口为589.5亿美元，同比增长11.1%，连续8个月增加。按品目来看，半导体（53%）出口剧增推动出口增加，信息通信设备（18%）、石油制品（8.2%）、汽车（5.3%）、机械类和精密机器（5.3%）等为主出口增加，化工商品（-1.9%）、钢铁产品（-10.9%）出口有所减少。按出口地区来看，面向东南亚（30.4%）、美国（15.6%）的出口增加。5月，进口为502亿美元，同比减少1.9%。原材料(-1%)、基本材料(-3.3%)、消费材料(-2.1%)同比均有所减少。此外，服务项目出现12.9亿美元逆差，不过逆差规模环比（-16.6亿美元）有所收窄。