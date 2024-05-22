尹锡悦总统出席北约峰会

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦8日离开韩国，出席在美国华盛顿举行的"2024北大西洋公约组织（NATO）首脑会议（以下简称"北约峰会”）。尹锡悦总统自2022年就职以来连续三年出席“北约峰会”。韩国总统办公室表示，在此次巡访中，将针对俄罗斯和北韩的军事合作发出强有力的信息。并讨论与此对应的北约盟国与“IP4”（“印太地区”四国）的日本、澳大利亚、新西兰的合作方案。尹锡悦首先将于当地时间8日访问美国夏威夷檀香山，向安葬6·25韩国战争参战勇士遗骸的美国太平洋国家纪念公墓（National Memorial Cemetery of the Pacific）献花，并举行同胞晚餐座谈会。9日上午访问美国印度太平洋司令部，听取司令所做的简报，然后向当地的将士们进行慰问。尹锡悦随后将前往华盛顿，10日与捷克、瑞典、芬兰、挪威等北约成员国举行双边会谈，讨论双边关系和地区及国际局势，并计划与北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）进行会谈。当晚尹锡悦总统夫妇将参加美国拜登总统夫妇主办的欢迎晚宴。11日上午，尹锡悦将与印太地区四国(IP4)的日本、澳大利亚和新西兰首脑举行会晤，之后将出席北约盟国及伙伴国参加的首脑会议。尹锡悦计划同一天应邀参加北约与欧洲、美国的五个智囊团共同主办的"北约公共论坛"，并发表演讲。另外，以北约峰会为契机，韩美、韩日、韩美日首脑会谈是否举行尚未确定。