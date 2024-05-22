北韩金与正谴责韩军在军事分界线重启射击训练

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韩国国际广播电台报道：北韩劳动党中央委员会副部长金与正8日发表谈话，谴责韩国在南北韩边境附近进行实弹射击训练。金与正通过北韩官方媒体朝鲜中央通信社发表谈话表示，反对韩国重启因《9·19南北军事协议》而中断的陆海边境地带的炮击演习，称其为"加剧紧张局势的挑衅行为"和"自杀性行为"。金与正副部长表示，任何人都清楚韩军在共和国边境附近盲目地进行实弹射击训练具有怎样的危险性。美日韩于6月27日至29日举行“自由锋刃”(Freedom Edge)联合军演，证明了美国和敌对势力对地区进行军事支配的妄想意图正在越过危险的警戒线，现在正陷入一触即发、危机四伏的局面。金与正表示，尹锡悦总统为了突破支持率下降的局面，重新开始这种训练。金与正还表示，要求提出对尹锡悦总统弹劾案的（国会）国民请愿人数突破了100万名，陷入最糟糕的执政危机的尹锡悦及其党派正在试图在局势激化的局面中“死里逃生”。在地区不断造成安保不安和战争氛围，在危险的边境一带进行实弹射击训练也是出于这个原因。金与正副部长还威胁称，如果根据我们的标准判断，其具有侵犯朝鲜民主主义人民共和国的主权或进行宣战的行为，我们将根据共和国宪法赋予我们的武装力量的使命和任务立即付诸执行。金与正副部长的谈话内容已登载在北韩居民都能阅览的《劳动新闻》第四版。