三星电子工会展开总罢工 参加人数有望逾5000名

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韩国国际广播电台报道：三星电子最大工会“全国三星电子劳动组合”8日展开为期三天的总罢工。据业界消息，韩国全国三星电子劳动组合当天上午11时在位于京畿道华城市的三星电子华城工厂H1正门前举行集会，第一轮罢工到本月10日为止。劳动组合方面表示，共计8115名参加了总罢工问卷调查，预计至少将有5000余名参加罢工。劳动组合要求公司面向所有组合成员实施高水平的工资涨幅、履行带薪休假承诺、改善按照经济增加值（EVA）指标发放的超额利润奖金（OPI）标准、补偿罢工导致的工资损失等。劳动组合自今年1月起与公司展开谈判，经中央劳动委员会的中止调解决定、组合成员投票等程序获取了罢工权，并于5月29日在公司历史上首次宣布罢工。上月7日，劳动组合展开首次请假罢工，但罢工并未对生产造成影响。劳动组合计划，若劳资谈判的基调未能在罢工期间发生转变，将于本月15日起展开为期五天的第二轮罢工。劳动组合将罢工目的定为“生产受阻”。不过有分析认为，从上次请假罢工的情况来看，罢工导致生产受阻的可能性不大。以当天上午8时为准，全韩三星电子劳动组合总计有2.9913万名成员，占三星电子总员工数（约12.5万名）的24%。