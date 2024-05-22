韩开发研究院：受内需低迷拖累 韩经济改善势头微弱

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韩国国际广播电台报道：韩国开发研究院（KDI）（以下简称“研究院”）指出，韩国经济的改善势头微弱。尽管出口持续增长，但是在高利率的压力下，内需迟迟不见恢复。韩国开发研究院8日公布了包含上述内容的《经济动向》7月号。研究院表示，韩国出口维持了一定程度的恢复势头，但是总体经济改善势头却略显微弱。研究院曾在《经济动向》6月号中做出“经济有所改善”的评价。上月韩国日均出口同比增长12.4%，增幅大于前一个月（9%）。出口以IT产品为主快速增长，总体进口的减幅则不断扩大，贸易顺差规模持续增长。从生产情况来看，5月全行业生产同比仅增长2.2%，增幅较前一个月（3.3%）收窄。另外，尽管半导体生产快速增长，但是随着汽车和电气设备生产的减少，矿工业生产的同比增幅较前一个月收窄。研究院还指出，内需尚未出现复苏势头。在贷款延滞率上升的同时，零售、设备投资、建设投资也均呈现下滑趋势。今年5月，零售以汽车和服装类为主同比减少3.1%，减幅有所扩大。同月，受高利率基调的影响，设备投资同比下滑5.1%，减幅较前一个月（-2.2%）扩大。另外，受建筑行业低迷的影响，已完工建筑项目金额同比下滑3.8%。