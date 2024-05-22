尹锡悦：俄罗斯须正确判断南北韩哪一方更重要、更需要哪一方

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统表示，北韩是国际社会的弊害，希望俄罗斯正确判断，对于该国来说，南北韩中哪一方更重要、更需要哪一方。据总统办公室8日消息，尹锡悦总统出席在美国华盛顿举行的北约峰会前接受了路透社的书面采访，并作出了上述发言。尹锡悦总统表示，韩俄关系的走向完全取决于俄罗斯的态度。韩国将根据俄罗斯与北韩间的军火交易、军事技术转让、战略物资援助等合作情况和水平决定对乌克兰援助的具体内容。尹锡悦总统还表示，北韩与俄罗斯的军事合作是对韩半岛和欧洲和平安全的关键性威胁和严重挑战，将在此次峰会上讨论这一问题。尹锡悦总统指出，作为联合国安理会常任理事国，俄罗斯曾参与对北制裁决议，如今却展开非法军事合作。俄罗斯的对北韩军事、经济援助所引发的担忧正在升温。俄罗斯持续违反联合国决议势必对韩俄关系造成负面影响。对于和大选在即的美国的关系，尹锡悦总统表示，很明确的一点是，过去七十余年间，韩美同盟在美国国内也获得了牢固的跨党支持基础，相信今后也将得到稳固的维持。尹锡悦总统就核武装、战术核再部署等问题表示，牢固建立韩美延伸威慑机制是应对北韩核导威胁最现实、最正确的方法。尹锡悦总统还表示，去年4月《华盛顿宣言》发表后，韩美同盟通过核磋商小组进一步加强对北韩核导威胁的遏制力和应对能力。尹锡悦总统将出席本月10日至11日在美国华盛顿举行的2024年北约峰会。这是韩国总统首次连续三年出席北约峰会。尹锡悦总统邀请北约成员国出席由韩国情报机构主办的，于今年9月在首尔举行的互联网防御训练，并承诺将把与北约的合作提升至新水平。尹锡悦总统还表示，今年9月将同荷兰在首尔共同主办“军事领域负责任使用人工智能”高级别会议。