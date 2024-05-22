为期三天的北约峰会在华盛顿开幕

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韩国国际广播电台报道：为期三天的北大西洋公约组织(NATO)首脑会议(简称“北约峰会”)当地时间9日开始在美国华盛顿举行。拟定对进入战争第三年的乌克兰的"一揽子长期支援计划"将成为本次会议的核心议题。其中，首脑级协商就每年提供400亿欧元(约合60万亿韩元)规模的军事支援资金能否达协议备受关注。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）提议，将400亿欧元划定为对乌克兰的“最低支援基线”，并根据各成员国的国内生产总值(GDP)承担军事援助。这是考虑到乌克兰战争爆发后北约成员国每年的军事支援支出规模为400亿欧元而制定的。这也可视为是一种“安全装置”，包括美国在内，无论各国政治局势如何，都能确保对乌克兰的支持。北约强调此次峰会是在其成立75周年（1949年4月4日）之际举行，并在峰会前就表示"团结同盟"。今年11月美国举行总统大选，有人提出前总统特朗普重新当选的可能性。且北约主要成员国法国因提前举行议会选举，政治不稳定性达到高潮。因此，此次北约峰会是在不确定性比任何时候都大的情况下举行的。有观测认为，比起会议本身，美国总统拜登的一举一动将会更引人注目。此次北约峰会连续三年邀请了北约的“印太四国（IP4）”伙伴国韩国、日本、澳大利亚、新西兰。尹锡悦总统将于11日参加“印太四国(IP4)”首脑会议后，出席北约首脑会议。