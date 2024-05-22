统一部：北韩维持金日成逝世30周年追悼活动的惯例

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韩国国际广播电台报道：据韩国统一部透露，北韩和往常一样，大规模举行了追悼金日成主席逝世30周年纪念活动。为了防止居民混乱，北韩正在调整金正恩个人偶像化的进展速度。统一部一位官员9日对记者表示，此次追悼金日成逝世30周年的活动延续了20周年和25周年的惯例，举行了中央追悼大会和参谒锦绣山太阳宫殿等活动。据悉，此次北韩国务委员长金正恩首次出席了中央追悼音乐会，中央追悼大会以前在平壤室内体育馆举行，而这次则在金日成广场举行，规模大于以往，以此强调了30周年的意义。统一部官员还表示，北韩并没有超出预想的范围，并维持了原有的惯例，由此显示北韩当局担心居民们可能会产生心理上的混乱。金正恩的个人偶像化工作进展速度将会调整，以达到北韩居民自然可以接受的水平。据悉，北韩最近把称呼金日成生日的名称从"太阳节"改为"4·15"或只将"太阳"一词用于金正恩委员长等，加强了金正恩偶像化的工作。因此有人预计，金日成主席逝世30周年追悼活动可能会缩小。与此同时，在此次纪念活动过程中，北韩居民和党干部之间还混用了印有金日成、金正日肖像的徽章和单独印有金正恩肖像的徽章。统一部官员表示，北韩并不是说在某个时期必须要使用同样的徽章，在条件成熟时会出现新的徽章，其徽章将会自然扩散和使用。据透露，金正恩委员长8日没有佩戴任何徽章。