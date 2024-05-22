韩6月就业人口新增9.6万人 增幅连续两个月低于10万人

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韩国国际广播电台报道：6月韩国就业人口同比增加9.6万人，增幅连续两个月低于10万人。统计厅10日发布的《2024年6月就业动向》资料显示，6月15岁以上就业人口为2890.7万人，同比增加9.6万人。就业人口增幅今年1月和2月分别为30多万人，3月（17.3万人）和4月（26.1万人）略为减少，而5月降至8万人，随后连续两个月低于10万人。按行业来看，因建筑业表现低迷，建筑业就业人口减少6.6万人，减幅达3.1%。这是继5月（-4.7万人）之后连续两个月减少。据统计厅分析，酷暑天气叠加行情低迷导致建筑业衰退。此外，教育服务业减少6.3万人；事业设施管理、事业支援、租赁服务业减少6.2万人。相反，卫生保健和社会福利服务业增加12万人（4.2%），信息通讯业增加7.5万人(7.2%)。6月制造业就业人口增加9000人，连续7个月保持增势，但增幅较4月（10万人）和5月（3.8万人）有所收窄。按年龄段来看，20岁年龄段就业人口减少13.5万人，40岁年龄段减少10.6万人。60岁及以上的就业人口同比增加25.8万人，30岁年龄段增加9.1万人，50岁年龄段增加2000人。同期，15岁以上人口就业率为63.5%，与一年前持平。6月失业率为2.9%，同比上升0.2个百分点。