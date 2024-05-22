北约发表华盛顿峰会宣言 谴责北韩向俄罗斯出口炮弹和弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：为纪念欧洲30个国家和美国、加拿大的军事同盟机构-北大西洋公约组织(NATO)成立75周年而在美国华盛顿举行的北约峰会发表了联合宣言。北约32个成员国首脑当地时间10日发表的北约华盛顿峰会宣言(Washington Summit Declaration)，批评俄罗斯、北韩和中国对北约同盟国家的安全构成威胁，并对俄罗斯长期入侵乌克兰深表担忧。宣言承诺为防御乌克兰而努力的同时，指出俄罗斯、北韩和中国应对持续不断的战争负责。与会首脑在宣言中表示，敦促所有国家不要对俄罗斯侵略乌克兰提供任何支援，强烈谴责违反联合国安理会各种决议的北韩向俄罗斯提供炮弹和弹道导弹的行为。北约华盛顿峰会宣言还对北韩和俄罗斯关系不断加深表示忧虑。北约首脑在当地时间11日与韩国、澳大利亚、日本、新西兰、欧盟领导人举行联合会议，就"共同的安全挑战与合作领域"进行讨论。与会领导人表示，在印度太平洋地区出现的情况对欧洲和大西洋安全构成直接影响，有鉴于此，印度太平洋对北约至关重要。宣言表示，北约欢迎亚太伙伴国家继续为欧洲和大西洋的安全做出贡献。同时还指出，北约正在与亚太国家在乌克兰支援、网络防御、应对虚假新闻以及技术等领域为增进共同安全利益而合作。