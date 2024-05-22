韩国在经合组织的产品市场规制指数评价名列第20位

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韩国国际广播电台报道：经济合作与发展组织(OECD)在对2023年产品市场规制指数(PMR)评价结果显示，韩国在38个国家中排名第20位。韩国企划财政部透露，经合组织10日发表了包含上述内容的2023年产品市场规制指数(PMR)评价结果。在经合组织38个国家中排名第20位的韩国去年的排名比2018年的第33位上升了13个名次。在包括非成员国在内的47个国家中排名第22位。企划财政部认为，自1998年发表统计以来，韩国首次达到了经合组织的平均水平。产品市场规制指数(PMR) 是一种经济指标，是经合组织为了评价各个国家的产品市场限制政策，调查改革进程而制定的指标。规制力度越强，排名越低。以经合组织(OECD)贸易活动指数等外部指标和以各国公务员为对象的在线问卷调查结果为基础进行评价，以五年为周期进行发表。产品市场规制指数(PMR) 用于衡量制造业和非制造业的经济活动水平。是全球范围内广泛使用的经济指标之一。对于政府、企业和投资者来说具有重要的参考价值。韩国在各部门获得的评价中，规制影响评价部门排名第三。具体来看，对竞争的影响评价(第1位）、利害关系人参与（第3位）、委托规制先进性（第8位）等获得了很高评价。与此同时，行政和规制负担(第14位)方面，在规制沟通和简化程序（第1位）、企业行政负担（第5位）、个体户行政负担（第13位）等方面得到了优秀评价。但是强大的资格、许可制度（第28位）被评为规制强度相对较高。据调查，企业活动介入（第36位）、贸易投资壁垒（第36位）、零售价格控制（第36位）、网络领域的政府介入（第37位）、关税壁垒（第37位）、外国人直接投资壁垒（第30位）等具有很强的限制水平。