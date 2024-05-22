韩政府就赔偿美对冲基金案件提起撤销诉讼

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韩国国际广播电台报道：韩国政府不服仲裁法庭判决其向美国对冲基金美盛资金管理公司（Mason Capital Management）赔偿约3200万美元，提起撤销诉讼。法务部11日向仲裁地新加坡的法院提起了撤销诉讼。法务部表示，经与政府内外部专家的深入探讨，认为仲裁法庭对韩美自贸协定的管辖认定条件做出了错误解释，因此该案的管辖认定是不合理的。在投资者-国家仲裁机制（ISDS）有关案件中，“管辖”指事先判断案件是否属于投资协定规定的可提起ISDS的事件。若要认定案件属于ISDS事件，须满足政府“采取或维持的措施”与投资者或投资存在“关联性”这一条件。法务部认为，在该案中，前总统、保健福祉部前长官等个别公务员的违法行为并非政府正式“采取或维持的措施”。另外，该案中存在问题的部分、即间接且偶然的影响与美盛或其投资在法律上不存在有意义的关联。法务部还认为，根据自贸协定，投资者必须持有或支配资产，而美盛仅为资产管理方，不具备索赔人资格。法务部表示，将通过全力纠正和撤销本案法律上的错误判决，尽最大努力防止国家财富外流。美盛于2018年提起仲裁。该公司认为，韩国政府在国民年金行使表决权的过程中不正当施压，迫使国民年金赞成三星物产和第一毛织合并，导致三星物产和三星电子股价下跌，对公司造成了约2亿美元的损失。海牙国际常设仲裁法院仲裁法庭今年4月认可了美盛的部分要求，判决韩国政府向该公司支付3203.876万美元及逾期利息（按2015年7月起年5%复利计算）。