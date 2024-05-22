韩65岁及以上居民登记人口破千万 步入超老龄社会

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韩国国际广播电台报道：韩国65岁及以上居民登记人口超过1000万名，正式步入65岁及以上老龄人口占比超20%的“超老龄社会”。韩国行政安全部11日表示，以10日为准，65岁及以上居民登记人口为1000.0062万名，占总居民登记人口（5126.9012万名）的19.51%。在65岁及以上居民登记人口中，男性为442.7682万名、女性为557.2380万名。从居住区域来看，居住在首都圈的为448.9828万名，非首都圈的为551.234万名。在首都圈的2604.0284万居民登记人口中，65岁及以上的占比为17.24%；在非首都圈的2522.8728万居民登记人口中，这一比例为21.84%。从各市、道的情况来看，全罗南道的65岁及以上的居民登记人口占比最高，为26.67%；其次是庆尚北道（25.35%）、江原道（24.72%）、全罗北道（24.68%）、 釜山（23.28%）、忠清南道（21.80%）、 忠清北道（21.42%）、 庆尚南道（21.25%）、 大邱（20.26%）。世宗的这一比例最低，为11.32%；首尔为18.96%。韩国65岁及以上居民登记人口持续增长，2013年1月突破600万名，为600.8757万名（占比11.79%）；2017年1月为703.1367万名（13.60%），2019年12月为802.6915万名（15.48%），2022年4月达到900.4388万名（17.45%）。