韩美首脑：北韩对韩核攻击时将面临立即、压倒性、决定性应对

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与美国总统拜登当地时间11日重申去年将韩美同盟强化为核基础同盟的《华盛顿宣言》，并发布强烈应对北韩核挑衅为内容的《韩美关于韩半岛核遏制核作战方针的联合声明》。韩美两国借在美国华盛顿举行北约峰会之机举行了双边会谈，并就上述内容达成协议。韩美通过联合声明重申，北韩对韩国的任何核攻击都将面临立即、压倒性、决定性的应对。尹锡悦表示，韩国全部力量都将对韩美同盟的联合防卫态势做出重大贡献，韩美已形成一体型延伸威慑体制。拜登强调，包括核武在内的美国所有力量都将作为美国对韩延伸威慑承诺的后盾。两位首脑表示，韩美核磋商小组(NCG·Nuclear Consultative Group)成立以来取得的进展，证明了两国是真正的全球全面战略同盟，拥有比以往更强大的相互防卫关系，对韩半岛和平、稳定及完全的无核化拥有共同的利益。尹锡悦与拜登表示，作为持续性的双边协议机制而创立的核磋商小组，加强了落实《华盛顿宣言》、韩美在延伸威慑方面的合作，并应对北韩对不扩散体系的威胁。面对北韩升级的核威胁，韩美核磋商小组着重于保障韩国国民和驻韩美军持续性的安全及稳定，推进韩美共同核及战略计划。两位首脑还就扩大安全程序及信息共享；危机及紧急情况时核磋商程序；核及战略计划；通过韩美核、常规武器整合，在紧急情况下韩国对美国核作战计划进行常规支援；战略信息；军演、模拟、训练、投资活动；持续降低风险措施、推进核磋商小组任务的迅速进展达成了协议。