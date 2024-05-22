尹锡悦：因北韩这样的支援势力致使乌克兰战争长期化

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦当地时间11日表示，像北韩这样的支援势力的存在是乌克兰战争长期化的原因之一。尹锡悦总统当天在美国华盛顿举行的北约(NATO)和印太四伙伴(IP4)首脑会议上发表上述言论，并表示，俄罗斯向北韩提供的军事、经济援助将加剧韩半岛和印太地区的安全威胁。尹锡悦总统还指出，根据联合国安理会决议，应彻底切断包括俄北军事合作在内的所有助于增强北韩军事力量的合作。尹锡悦还表示，安理会常任理事国俄罗斯与安理会制裁对象北韩建立军事、经济合作关系，这本身就是破坏联合国体系根基的事情，并敦促俄罗斯作为国际和平的最后堡垒——安理会常任理事国，应尽到相应的责任和义务。尹锡悦总统表示，面临全球复合危机的欧亚地区安全如同硬币的两面，共享普遍价值的北约和印太地区伙伴之间的合作不仅是世界自由和繁荣的时代要求，也是开启可持续未来的前提条件。他还强调，网络攻击、散发虚假信息等利用人工智能(AI)和数字新技术的敌对行为正成为新的全球安全威胁，对于国家和社会数字基础设施的无差别攻击已成常态，因此必须更加巩固数字连带。尹锡悦总统承诺，大韩民国将继续为增强北约及伙伴国的防卫力量和扩充军工供应链做出贡献，为有效应对共同威胁，将与北约加强共享在乌克兰使用的北韩产武器的相关信息。