韩国明年最低时薪为1.0030万韩元 首次突破1万韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国2025年最低时薪定为1.0030万韩元，换算成月薪为209.6270韩元。由此，韩国历史首次迎来“最低时薪逾1万韩元”时代，不过较今年最低时薪9860韩元仅上涨170韩元，涨幅仅及1.7%。这是继新冠疫情扩散的2021年（上调1.5%）之后，涨幅为第二之低。最低工资委员会11日下午3时起举行明年最低时薪标准案审议会议，但与会各方各持己见，难以达成协议，当晚12点过后仍持续进行谈判。起到“决定票”作用的公益委员们提出了最低时薪1万韩元到1.0290万韩元的仲裁案。投票结果，经营界委员（资方）提出的1.0030万韩元获得14票赞成，劳动界委员（劳方）提出的1.0120万韩元获得9票赞成，终于敲定资方提出的明年最低时薪1.0030万韩元。明年最低时薪敲定为1.0030万韩元，具有最低时薪历史首次突破1万韩元的象征性意义。据悉，在公益委员9人中，4人在投票过程中支持劳方议案，5人支持资方议案。劳方委员4人反对公益委员偏袒资方，拒绝参加投票。劳方委员朴正勋（音）表示，最低时薪涨幅低于物价上涨率，公益委员并未秉公处理。最低工资委员会将向雇佣劳动部提交上述最低时薪案，该部将在8月5日之前发布告示。