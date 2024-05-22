尹锡悦：将阻止北俄非法合作 扩大支持乌克兰重建

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正在美国进行访问的韩国总统尹锡悦当地时间11日表示，韩国将通过韩美同盟、韩美日合作以及与北约成员国的密切合作，压制并切断俄罗斯与北韩的非法军事和经济合作。尹锡悦当天在华盛顿举行的北约峰会和北约公共论坛发表主旨演讲时表示，俄乌战争和北俄合作更加牢固了韩国与北约的合作。尹锡悦针对北俄军事合作表示，冷战结束已过35年，当前我们面临了新的挑战势力。这些势力否定基于普遍价值和规范的国际秩序，煽动本国人民对外部世界抱有敌意，并将之歪曲为爱国民族主义。尹锡悦指出，独裁权力限制本国公民的自由，将公民置于监视体制中，从而维持其权力。试图通过武力改变现状的势力之间的勾结，是对自由世界构筑的和平与繁荣的正面挑战。尹锡悦就俄乌战争表示，我们将为结束战争和乌克兰的和平与重建继续提供全面援助。尹锡悦在演讲结束后回答提问时表示，韩国将继续援助乌克兰，并继续扩大正在向乌克兰提供的多方援助。在援助过程中将与北约盟国和印太四伙伴成员国（IP4）保持紧密合作。尹锡悦还说，韩国政府将基于去年7月在基辅发表的乌克兰和平联盟倡议进一步扩大安全和重建支援。尹锡悦当天在北约盟国和伙伴国首脑会议发表演说时也重申对乌克兰的支援意愿，并表示今年将对北约为乌克兰设立的信托基金提供1200万美元支持，明年将其规模增加一倍。