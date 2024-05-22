韩绿皮书：出口向好内需恢复 经济呈现复苏迹象

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韩国国际广播电台报道：韩国政府认为，最近内需出现恢复迹象，经济复苏势头更加明显。企划财政部在12日发布的《最新经济动向》（绿皮书）资料中研判，继今年5月和6月之后，连续3个月内需呈现恢复迹象。进入5月后，体现消费动向的零售业指标环比减少0.2%。财政部表示，6月消费者心理指数有所改善(98.4->100.9)，中国游客人数增加起到了积极作用。国内信用卡消费金额同比增长3.8%，但百货商店的信用卡消费金额和折扣店的销售额则同比分别减少1.5%和1.9%。5月份服务业生产环比增加2.3%，同比则减少0.5%。政府指出，6月出口保持了良好势头。得益于半导体等信息通信产品表现良好，当月出口额同比增加5.1%，达到570.7亿美元。考虑到开工天数，日均出口额为26.5亿美元，同比增长12.4%。今年上半年出口共计3348亿美元，同比增长9.1%。政府对物价走势作出了稳定的研判。在一个月前的评价中，政府认为物价涨势放缓，现在进一步作出了积极评价。在对外经济方面，政府认为经济和贸易已呈现复苏势头，但各地的恢复速度不同，俄乌战争、中东纷争等地缘政治风险以及主要国家加强贸易限制等不确定因素仍然存在。