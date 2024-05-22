金与正对再次发现对北传单予以谴责

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韩国国际广播电台报道：北韩劳动党中央委员会副部长金与正日前就再度发现韩国散发的对北韩传单威胁称，韩国应做好付出代价的准备。金与正副部长14日通过北韩官方媒体朝鲜中央通信社（以下简称“朝中社”）发表谈话表示，当天在北韩边境附近和部分纵深地区再次发现了韩国的垃圾宣传单和物品的举报。当天上午，各级党组织和军队、社会团体组织相继举报了有关对北传单的事件。金与正表示，黄海北道长丰郡及其邻近的17个地区发现了污秽的垃圾宣传单。目前在边境附近的各级军队、工农预备军和安全保卫机关进行全面搜查，对发现的宣传单按照垃圾处理规定进行焚烧处理，并已做好此类事件再发的应对措施。金与正副部长表示，韩国不顾我方的多次警告，仍不停止这种卑鄙肮脏的恶作剧。正如我方所警告的那样，经常做出这种行径的败类将会受到本国国民更加强烈的谴责。同时还威胁称，北韩已经充分做好了此类事件的应对措施。韩国会对所作出的困惑行为感到疲倦，应该做好付出代价的心理准备。北韩当天在发表金与正副部长谈话的同时，通过朝中社公开了韩国对北韩散发传单时掉落在北韩境内的照片，以及包括与传单一起散发的综合感冒药等物品被销毁时的照片。最近在围绕对北传单和北韩垃圾气球而引起的南北韩矛盾的情况下，北韩公开散落在其境内的传单照片，尚属首次。