韩朝野围绕《海军陆战队员特检法》持续激烈争斗

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野在国会围绕《海军陆战队员特检法》持续唇枪舌战。共同民主党（以下简称“民主党”）决定在国民力量党全党大会结束后推进对海军陆战队员特检法进行二次投票表决。民主党首席发言人李海植表示，有关议事日程的磋商要到国民力量党全党大会结束后才能顺利进行，国民力量党对特检法的处理方向预计也要届时才会理出头绪。民主党内部有意见认为，若特检法未能通过二次投票，应考虑利用“常设特检”流程推进展开特检。不过李海植表示，当前尚未到讨论该问题的阶段。国民力量党对此谴责称，民主党试图就常设特检修改国会规则，独占国会推荐名额，这是“纳粹式的一党独裁”。国民力量党党鞭秋庆镐表示，若允许修改国会规则，那么规定保持中立立场任命特检检察官的法律就再无需要，占据多数席位的民主党将可随意决定一切。国民力量党紧急对策委员会委员长黄祐吕也谴责称，民主党试图组建能得出符合该党心意的调查结果的调查机构。另外，国民力量党全党大会迎来关键时刻，为遏制韩东勋，其余候选人围绕推出单一候选人展开了明争暗斗。民主党15日上午在国会举行“全党大会候选人公正选举实践誓约仪式”，党中央选举管理委员会委员长李介昊呼吁展开光明正大的竞争。