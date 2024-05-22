韩政界就特朗普遭袭事件谴责恐怖主义

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韩国国际广播电台报道：美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在竞选活动中遭枪击。对此，尹锡悦总统表示，希望特朗普前总统早日康复。尹锡悦总统14日在社交媒体平台X发帖表示“对令人发指的政治暴力感到震惊”，“韩国国民和美国国民站在一起”。总统办公室也表示，韩国政府强烈谴责任何形式的政治暴力。总统办公室发言人金秀暻（音译）14日在简报资料中称，“立刻向尹锡悦总统报告了有关情况，尹锡悦总统表示遗憾并祝愿特朗普前总统早日康复”。金秀暻还表示，韩国政府向因此次事件受到冲击的美国国民表示慰问，韩国国民将和美国国民站在一起。朝野也纷纷祝愿特朗普早日康复，并谴责政治恐怖主义。共同民主党党首候选人李在明在社交媒体平台发文称，发生了令人难以置信的事情，强烈谴责针对特朗普候选人的暗杀恐怖行动。李在明还表示，无论理由为何，暴力和恐怖行动都绝不能容忍，并敦促对动摇民主主义根基的重大犯罪行为予以彻底坚决地应对。国民力量党议员安哲秀也在脸书上发帖说，政治恐怖主义是对民主主义的破坏，也是施加在所有国民身上的暴力。尽管事件真相有待查明，但这绝非仅是他国之事，韩国政治阵营极端对峙、嫌恶情绪和语言暴力行为日益严重。我们必须反省，韩国政治是否也正在滋生这类“民主主义之敌”。另外，首尔市长吴世勋在社交媒体上发文称，这一事件令人震惊，所幸只是受伤，并表示，恐怖主义是民主主义的最大敌人，绝不能容忍任何企图通过一枚子弹或一条假新闻来改变民意潮流的行为，希望美国国民能够充满智慧地克服此次事态。