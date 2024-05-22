韩国国防部驳斥北韩：韩美核作战指南是正当措施

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韩国国际广播电台报道：北韩谴责韩美首脑签署《关于韩半岛核威慑核作战指南的联合声明》，并予以威胁。对此，韩国国防部表示，韩美核作战指南是应对北韩露骨的核武使用威胁的正当措施。国防部14日发表声明说，北韩以韩美首脑签署核作战指南为由，不断施加威胁，可谓贼喊捉贼；韩半岛危机加剧的原因在于北韩政府。国防部还表示，北韩声称将加强核威胁态势以应对韩美，这只不过是专注于核威胁的北韩的强词夺理。如果最开始北韩不进行核威胁，也就不需要韩美联合指南。国防部表示，此次韩美达成协议的核作战指南旨在应对北韩日益升级的核能力和露骨的核武使用威胁，是韩美同盟的正当措施。韩美首脑近日签署的《关于韩半岛核威慑核作战指南的联合声明》将两国同盟关系从以常规武器为主提升至以核战力为基础，美国核资产将可在战时甚至平时部署至韩半岛。北韩14日通过国防省发言人谈话谴责韩美核作战指南是充满挑衅色彩、招致动荡的危险行为，若无视警告，将付出任何人都难以想象的代价。另外，韩国外交部第一次官金烘均14日表示，韩国和北约国家间今后将可进一步加强在军工、航空领域的合作。金烘均当天接受一家媒体采访，在被问及尹锡悦总统出席北约峰会的意义时作出了上述发言。他表示，双方决定合作推进分享北韩武器情报、北约认可韩国的军用机稳定性认证能力等事项。金烘均还表示，双方进一步认识到，欧洲大西洋地区和印太地区的安全就像一枚硬币的两面，紧密关联。北约和印太地区的合作是必须而非选项。金烘均还就韩半岛核威慑核作战指南强调，该指南并非指美国单方面提供核伞，而是韩美将就核作战进行磋商。他表示，这将在很大程度上打消关于韩国单独拥核的担忧。不过韩美两国政府目前并未研究核武装问题。