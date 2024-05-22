资金流向定期存款 韩M2余额连续12个月增长

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韩国国际广播电台报道：受利率攀升至高点的看法的影响，投资资金流向定期存款等商品，韩国货币量连续12个月增长。韩国银行（央行）15日公布的《2024年5月货币和流动性》资料显示，5月平均广义货币（M2）余额为4014.1万亿韩元，环比增长9000亿韩元。M2自去年6月起连续12个月增长。M2环比增长率则从4月的0.4%跌至5月的将近0%。M2包括现金、活期和定期存款、储蓄等。从商品类型来看，现金信托和活期存款分别减少7.7万亿韩元、7.2万亿韩元，随时存取储蓄型存款减少6.3万亿韩元。定期存款和零存整取储蓄则增长9.3万亿韩元，收益证券增长7.9万亿韩元，金融债增长5.9万亿韩元。央行表示，受利率处于高点的看法的影响，对存款需求增长，再加上银行积极吸引资金，使定期存款增加；收益证券也以债券型、股票型基金为主增加。按照经济主体划分，家庭和非盈利团体以定期存款和零存整取储蓄为主增长13.5万亿韩元，其他金融机构以金融债和收益证券为主增长5.6万亿韩元。另一方面，其他部门减少7.2万亿韩元，企业以随时存取储蓄型存款和现金信托为主减少2.4万亿韩元。仅包括现金和活期存款的狭义货币（M1）余额为1221.6万亿韩元，受随时存取储蓄型存款和活期存款减少的影响，较4月减少13.2万亿韩元。5月金融机构流动性平均余额较4月减少4.1万亿韩元，广义流动性期末余额增长36.6万亿韩元。