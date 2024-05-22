上月首尔新楼盘售价大涨8.28% 每坪破4000万韩元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：上月一度停滞的全韩民间住宅新楼盘售价恢复涨势，环比涨幅为1.26%。首尔地区的售价更是大涨8.28%，每坪（1坪=3.3平方米）超过4000万韩元。住宅城市担保公社（HUG）15日公布的《民间新楼盘售价动向》显示，以2024年6月末为准，全韩民间新楼盘最近一年的平均售价为每平方米564.4万韩元，较前一个月（557.4万韩元）上涨1.26%。其中首尔民间新楼盘售价为每平方米1267.6万韩元，较前一个月（1170.6万韩元）上涨8.28%；换算为坪（3.3平方米）为4190.4万韩元。这是住宅城市担保公社（HUG）公布的首尔民间新楼盘平均售价首次突破4000万韩元。去年同期首尔地区新楼盘售价为每平方米967.5万韩元，一年间上涨了31.02%。首都圈新楼盘售价为818.7万韩元，环比上涨4.21%，涨幅亦远大于韩国全国水平。五大广域市和世宗市为602.3万韩元，环比下滑0.49%；其他地区为445.4万韩元，环比上涨0.80%。以上月底为准，全韩新增民间楼盘数量为14291套，较前一个月（14436套）下滑1%。首都圈新增7175套，五大广域市和世宗市新增4230套，其他地区新增2886套。全韩民间新楼盘售价和新增数量具体情况可参考HUG官网（www.khug.or.kr）或国家统计门户网站（kosis.kr）。