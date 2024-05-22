韩国上月进出口物价有所上涨

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韩国国际广播电台报道：据统计，受汇率影响，韩国上个月的进出口物价双双上涨。韩国央行韩国银行16日发表的《2024年6月进出口物价指数及贸易指数（暂定）》资料显示，6月出口物价（以韩元为基准）随韩元兑美元汇率的上升，环比上升了0.9%。在工业产品领域，化学产品、电脑、电子及光学仪器等产品上涨了0.9%，农林水产品出口物价也环比上涨0.3%。美元兑韩元的平均汇率从5月的1365.39韩元时隔一个月上升到1380.13韩元，升幅为1.1%。与一年前相比，汇率上涨了6.4%。虽然国际油价下跌，但上月进口物价（以韩元为准）环比上涨了0.7%。具体来看，化学产品和电脑、电子及光学仪器等呈现上涨，中间材料环比上涨了0.8%。以矿产品为主的原材料价格环比上涨0.6%，资本货物和消费品价格环比分别上涨了0.5%和0.7%。韩国银行经济统计局物价统计组组长柳成旭(音译)表示，进口物价随着部分化学产品原材料的苯或石脑油等国际价格上涨而出现部分上升现象。虽然受汇率上升的影响而小幅上涨，但以合同货币为基准,可以视为小幅下降或平稳。另据统计，上月韩国出口量指数和出口金额指数随着电脑、电子及光学仪器等的增加，分别比去年同期上升了2.6%和7.3%。而进口数量指数和进口金额指数受化学产品、运输设备减少等影响，同比分别下降了9.0%和7.7%。