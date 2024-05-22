尹锡悦：韩美同盟将基于核基础而获得提升

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦16日在龙山总统办公室主持召开的国务会议上表示，韩美两国将基于核基础加强同盟关系。尹锡悦当天在提及上周访美期间与美国总统拜登签署《韩美关于韩半岛核威慑核作战指南的联合声明》时做出了上述表示。尹锡悦说，无论战时还是和平时期，美国的核资产都将特别应用于韩半岛的任务。如今双方已构建了灵活、有效地应对任何种类的北韩核威胁的态势。尹锡悦总统还介绍了他在访美期间出席北约峰会，与十二国首脑及北约秘书长举行双边会谈的结果。尹锡悦表示，他与德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）对德国加入联合国军司令部的决定表示祝贺和欢迎，并和北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）决定，系统地共享乌克兰战场上使用的北韩武器的信息。尹总统介绍说，他与荷兰首相迪克·斯霍夫（Dick Schoof）决定切实履行去年国事访问时缔结的韩国与荷兰半导体同盟协定，并与捷克、瑞典、芬兰、波兰、挪威、加拿大、卢森堡讨论了韩国企业参与包括核电站和高铁在内的加强基础设施与国防力量事业的问题。尹锡悦说，他与美国、日本等主要国家在俄罗斯和北韩合作以及应对地区安保悬案方面进行紧密合作达成协议，希望政府各部门切实拟定此次十三次双边会谈的后续措施。