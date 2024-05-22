韩国政府提高半导体等核心出口产品的出口目标

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韩国国际广播电台报道：以今年出口实现7000亿美元为目标的韩国政府上调了包括半导体在内的核心出口产品的出口目标。韩国产业通商资源部长官安德根16日在首尔贸易协会召开“第五次民官联合出口扩大对策会议”，与业界和出口支援机关及相关部门回顾了今年的出口情况，并讨论了下半年的出口支援方案。产业通商资源部预测，韩国出口有望达到6891亿美元，将创历史新高。因此，以半导体和汽车、零部件、石油产品、化学、电池和食品等五大核心产品为中心，今年的出口目标上调了100亿美元以上。最具代表性的出口产品为半导体，出口目标为1350亿美元；汽车和零部件出口目标为1000亿美元。产业通商资源部还表示，为了支援上述产品对外出口，将进一步确保5万亿韩元的贸易保险以及370万亿韩元的贸易金融支援。除此以外，政府决定下半年在海上物流、劳资关系、汇率变动和贸易问题等四大领域通过与业界沟通进行有效管理。产业通商资源部长官安德根表示，随着对下半年信息技术行业的改善和全球贸易扩大的展望，出口增长势头和贸易顺差基调将保持不变。在“扩大出口就是经济增长和恢复民生”的意识的指导下，为了下半年取得更显著的成果，通过民官协助、全力以赴推动出口。