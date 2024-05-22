金与正称改变对韩应对方式 埋设地雷或为对韩报复

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韩国国际广播电台报道：北韩劳动党中央委员会副部长金与正抗议韩国民间团体向北韩散发传单，并表示将以新的方式进行应对。对此，韩国军方表示，北韩有可能在暴雨天气借着洪水把地雷冲到南方，呼吁民众多加注意。军方表示，北韩正在埋设“树叶地雷”，将埋设的地雷巧妙地藏在树叶下，不仔细观察很难察觉。韩国联合参谋本部17日表示，北韩从今年4月起在非军事区（DMZ）北侧埋设地雷达数万枚。韩国军方认为，北韩在非军事区一带建造了反坦克障碍物并埋设地雷，加强这一带的警戒，埋设地雷的目的是遏止北韩军人和居民投奔韩国。但分析认为，目前梅雨锋线正在北上，金与正又提及将改变应对方式，北韩埋设地雷有可能成为韩军和国民的一大威胁。有观测认为，如果北韩出现强降雨天气，可能会以调节黄江大坝水位为由开闸泄洪，埋设在非军事区一带的地雷会被洪水冲到南方。韩国军方指出，上周出现梅雨天气，在韩国中西部部分地区已经发现了北韩流失的地雷。姑且不论地雷流失是故意还是失误，既然金与正已表明将改变对韩国的应对方式，必须严加应对。金与正在前一天的谈话中强烈谴责韩国民间团体向北韩散发传单。金与正表示，若韩方持续这种卑鄙的行为，北韩也不得不改变应对方式。