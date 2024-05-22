韩国会议长提议2026年实施修宪国民投票

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韩国国际广播电台报道：韩国国会议长禹元植在17日举行的制宪节纪念仪式上表示，将在第22届国会期间制定宪法修正案，并在2026年地方选举时进行国民投票。禹元植表示，将向尹锡悦总统提议举行正式对话，以实现这一目标。禹元植当天上午在国会举行的第76周年制宪节纪念仪式发表讲话时表示，国会必须在第22届国会期间成功实现修宪，并向朝野政党正式提议，将以在2026年地方选举时期实施修宪国民投票为目标，推进修宪进程。禹元植强调，今后两年期间并没有大型选举，有足够的时间进行磋商，如果不是拒绝修宪，就应该在正式进入大选局面之前完成这项工作。禹元植在提到宪法修正案的内容时表示，一点式修宪、部分修宪、全面修宪都可以讨论，再来就是立即适用、下届适用，还是同时举行国会议员和总统选举的2032年适用，将就这些问题开诚布公地进行讨论，尽心竭力的达成协议。禹元植说，无论何种情况下，也要在下次地方选举前审议通过修宪法案，修宪的幅度和新宪法适用的时间可以容后再谈，不能因政治上的利害关系而一直拖延下去。禹元植表示，将向尹锡悦总统正式提议举行“修宪对话”。如果总统和立法部门的领导人见面，广泛的交换意见，修宪的可能性比任何时候都要高。