“韩水原”被选定为捷克核电项目新机组建设的首选谈判对象

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韩国国际广播电台报道：捷克政府当地时间17日1时50分许宣布，韩国水力原子力公司(以下简称“韩水原”)被选定为该国核电站新建项目建设的首选谈判对象。据悉，该核电站建设项目是在捷克杜科瓦尼和泰梅林核电园区进行多达四座大型核电站的建设项目，为捷克历史上最大规模的建设，其中已确定的是杜科瓦尼5号和6号机组。捷克预计该事业的经费为4000亿捷克克朗，约合24万亿韩元。韩水原将和捷克方面进行协商，最终确定合同金额。泰梅林核电园区的3号和4号机组的建设项目将由捷克政府和发包商事后决定。据悉，韩水原出口的核电设备是根据捷克环境进行优化的1000兆瓦（MW)级规模的反应堆。韩国产业通商资源部对此表示，去年三月获得了欧洲事业者条件的认可，并取得了技术力和安全性的认证。双方将在明年三月签署最终协定。产业通商资源部表示，为了签署最终合同，将以韩水原为中心成立专门谈判小组，竭尽全力进行合同方面的谈判工作。另外，为了使此次核电项目订单能够带动第3和第4个核电机组的出口，将加强核电出口战略。通过制定“2050核电产业发展蓝图”和促进制定《核电产业支援特别法》，提出长远蓝图。与此同时，产业通商资源部方面还表示，核电站建设领域的合作是需要百年以上的长期合作项目。在明年迎来韩国和捷克建交35周年之际，韩国将加强双边战略伙伴关系。