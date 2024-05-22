尹锡悦：韩国核电技术获得世界认可

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦就韩国水力原子力公司(以下简称“韩水原”)获得捷克核电建设项目首选谈判对象一事表示，拥有世界最高水平的韩国核电产业竞争力在世界市场再次获得了认证。总统办公室政策室室长成太胤18日表示，在捷克政府发表韩水原为该国核电建设项目首选谈判对象后，尹锡悦总统向共同努力的韩国企业界、核电领域工作人员、政府相关人士以及给予支持的国民表示感谢。尹锡悦表示，希望发挥“团队精神”，为最终签署合同而竭尽全力。成太胤室长表示，尹锡悦总统就任后，在各外交舞台利用各种机会与捷克首脑举行会谈，展开了韩国核电出口外交。此次是继2009年阿联酋巴拉卡核电站订单后时隔15年的壮举，为向核电站“大本营”的欧洲出口韩国核电产品奠定了坚实的基础。另外，总统办公室一位有关人士表示，尹锡悦总统在推进核电出口首脑外交的同时，国务总理、产业通商资源部长官、外交部长官、国土交通部长官相继访问了捷克，进行了各领域的高层交流。如果捷克政府今后决定追加建设二期核电站建设，韩水原有望成为首选谈判对象，那么核电项目的订单金额将会更大。这位人士还表示，韩国在“脱核电”政策期间陷入困境的部分核电生态最近因政府支援以及销售、投资、雇佣等方面出现了显著好转。通过这次捷克核电项目的订单，预计韩国核电产业的复苏规模将远大于此前，这将促近韩国生态核电完全正常化，为成为核电强国打下基础。