尹锡悦提名首尔大学教授刘相任为科技部长官

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统18日提名首尔大学教授刘相任为科学技术信息通信部长官候选人。总统办公室秘书室长郑镇硕当天在龙山办公室举行例行记者会时公布了这一消息。刘相任在美国爱荷华州立大学取得材料工程学博士学位，1998年起在首尔大学担任教授，并历任新材料共同研究所所长等职位，从事材料工程源头技术的研发工作。郑镇硕表示，刘相任在学校致力于培养未来研究人才，同时曾担任超导低温工程学会、化工陶瓷学会会长，并参加过多个研发政策项目，具有与政府、产业界、学术界沟通的丰富经验，是能够有力推动正处于尖端技术革命大转型期的韩国科技政策发展的合适人选。尹锡悦总统还任命了部分次官级别人选。尹锡悦总统任命国民力量党所属前国会议员太永浩为民主和平统一咨询会议总干事，任命总统办公室中小风投企业秘书官金盛燮为中小风投企业部次官，任命国务调整室国政运营室长南亨基为国务调整室国务第二次长。太永浩曾是北韩外务省所属外交官，逃至韩国后当选第21届国会议员并担任国会外交统一委员会委员。总统办公室在新闻资料中指出，太永浩拥有对北韩实际情况的切身体验，并在国会外交统一委员会工作的过程中具备了专业性，是扶持制定基于自由民主主义的和平统一政策并争取国内外支持的合适人选。金盛燮自本届政府成立以来便担任中小风投企业秘书官，身为经济学博士的他理论和实际经验兼备。南亨基同样自本届政府成立以来担任国务调整室国政运营室长，对政府的施政理念拥有深刻的理解并具备丰富的政策协调经验。