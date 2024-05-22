韩首都圈连续第二天降暴雨 公路管制、地铁停运

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韩国国际广播电台报道：18日，韩国首都圈连续第二天出现集中性暴雨，损失情况持续发生，早高峰一片混乱。多地发生洪水，主要干线公路和地下车道关闭、地铁停运，给市民出行带来了极大的不便。另外，部分学校停课；一些地区因存河川泛滥隐患，居民不得不撤离。受集中性暴雨影响，首尔市内29条河川全面关闭。汉江洪水管制所18日对首都圈地区的十条河川发布洪水警报，对牧甘川和道林川发布洪水预警。总计47条公路和地下车道受管制，其中京畿道37处、首尔两处。首尔东部干线公路双向全路段（水落地下车道-圣水JC），内部循环公路圣水方向马场-城东区间，甑山桥、沙川桥、岭东1桥、铁山桥的下方道路实施管制。仁川实施管制的路段为桂阳区鹊田洞兔子窟、西区安东浦十字路口、桂阳区梦想路674号街等。另外，掘浦川等河川边13条散步路被关闭。地铁方面，京元线德亭站-涟川站、京义中央线汶山站-都罗山站路段从首班车起停运。韩国铁道公社表示，根据规定，降雨量超过每小时65毫米，则地铁车辆在附近站点等候，降雨量减少后立即恢复运行。多岛海国立公园、北汉山国立公园等六家国立公园的305个探访路段也均关闭。另外，京畿道部分学校宣布停课或调整上学时间，存在河川泛滥隐患的地区发布了居民撤离令。