北韩未通知韩国便开闸泄洪 统一部深表遗憾

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韩国国际广播电台报道：韩国环境部18日表示，北韩于深夜开放临津江上游黄江大坝的闸门泄洪。据环境部消息，17日晚10时许拍摄的卫星照片尚未发现黄江大坝开闸的迹象，然而18日上午3时许拍摄的照片显示大坝下游的河流已变宽。环境部推测，截至目前，泄洪量并不大。以当天上午8时为准，韩国境内临津江最北端的水位观测点必胜桥的水位为3.28米，较前一天上午6时20分的水位（0.47米）上涨2.8米，暂低于危机管理标准7.5米。不过环境部表示，截至当天上午8时，必胜桥水位的上升主要受临津江流域降水的影响，黄江大坝泄洪的影响尚未显现。黄江大坝通常每秒泄洪500吨，抵达必胜桥需要约9个小时。环境部在暴雨季节每天最多进行三次卫星拍摄，监视黄江大坝等位于贯穿南北河流上游的水坝是否开闸泄洪。环境部确认泄洪情况后，立刻向军方和地方自治团体通知了有关情况，并启动了应急响应机制。该部门还实施了警报广播和巡逻，确保居民安全。北韩本月9日也曾在未通知韩方的情况下开闸泄洪。统一部官员当天在政府首尔办公大楼与记者见面时表示，北韩无视韩国政府的正式要求，任意开闸泄洪，对此深感遗憾。上月28日，韩国政府要求北韩根据南北协议事项，在开闸泄洪前通知韩方。2009年9月，北韩在未通知韩国的情况下，开放黄江大坝闸门泄洪，在临津江下游造成了人员伤亡。同年10月，南北就黄江大坝开闸泄洪提前通知达成协议。北韩于2010年两次、2013年一次提前通知韩国，但其后无视韩国政府的反复要求，再未予以通知。