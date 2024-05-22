韩统一部长官下周访美 与副国务卿坎贝尔会晤

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部长官金暎浩下周将访问美国，并与美国副国务卿库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）会晤。统一部18日表示，金暎浩将于21日至26日访问美国华盛顿，与美国政府、国会人士会晤，并出席“2024年北韩人权国际对话”。访美期间，金暎浩将与坎贝尔等政府官员，韩裔众议院议员金映玉（Young Kim）、众议院议员玛丽莲·斯特里克兰（Marilyn Strickland）等国会人士，前副国务卿斯蒂芬·比根（Stephen Biegun）等韩半岛问题专家会晤，就近期韩半岛局势和北韩人权增进方案以及被绑架至北韩者、羁押北韩者、国军战俘等问题交换意见。金暎浩还将访问新美国安全中心（CNAS）、美国传统基金会（Heritage Foundation）等主要智库，与当地同胞会晤。这是统一部长官自2019年后，时隔五年访美。由于美国政府没有与统一部对应的部门，历任统一部长官访美通常与副国务卿会晤，偶尔与国务卿会晤。金暎浩将在统一部和美国国家民主基金会、战略与国际问题研究中心于22日至23日共同举办的“北韩人权国际对话”上发表主旨演讲。北韩人权国际对话由统一部自2022年起举办，旨在推动北韩人权话题在国际社会的扩散、增进有关合作，今年是首次在海外举行。活动首日，金暎浩和美国国家民主基金会（NED）会长戴蒙·威尔逊将致开幕词。第二日，战略与国际问题研究中心(CSIS)总裁哈姆雷(John Hamre)致开幕词，韩国驻美国大使赵贤东致贺词，金暎浩发表主旨演讲。此外还有脱北青年脱口秀、专家演讲和讨论等多个环节。活动可通过统一部YouTube频道同步收看。