韩政府对涉北韩煤炭非法转运香港船司等实施单独制裁

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，将于19日起将参与北韩产煤炭非法海上转运的香港船运公司"HK Yilin"和北韩籍船舶“TOK SONG”号列入单独制裁名单。据外交部消息，“HK Yilin”所属无国籍船舶“DE YI”号于今年3月在北韩南浦附近海面转运了“TOK SONG”号所运载的北韩产煤炭。根据美国的要求，韩国政府于今年3月在全罗南道丽水附近海面以涉嫌违反安理会对北制裁为由，扣押了正在前往俄罗斯符拉迪沃斯托克的“DE YI”号。安理会对北制裁禁止与北韩船舶进行海上转运、禁止出口北韩产煤炭。另外，“TOK SONG”号是去年3月底被运入北韩的二手船舶，向北韩供应二手船舶同样违反了对北制裁。若要与受制裁的个人、机构进行金融交易或外汇交易，须获得金融委员会或韩国银行行长的事前批准，未经批准的交易将依据有关法律予以处罚。受制裁的船舶须获得有关管理厅的批准方可进入国内港口。北韩通过船舶间的非法海上转运进行禁运货物交易，以此躲避制裁，并筹集核导开发所需的物资和资金。外交部表示，此次措施旨在阻止北韩的非法海上活动，展现了政府断绝北韩进行非法核导开发的想法的强烈决心。外交部强调，今后政府将继续对参与安理会对北制裁决议规定的禁运货物运输及其他违反行为的船舶和船运公司采取强有力、始终一贯的执法措施。