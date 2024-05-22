韩美日参谋长商定扩大实施三国多域联演“自由之刃”

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国参谋长和日本统合幕僚长举行韩美日参谋长会议，就扩大实施三国今年首次启动的多域联演“自由之刃”（Freedom Edge）达成了协议。韩国联合参谋本部（联参）议长金明秀、美国参谋长联席会议主席查尔斯·昆顿·布朗（Charles Quinton Brown Jr.）和日本陆上自卫队统合幕僚长吉田圭秀18日在东京统合幕僚部进行会晤，并在会后发表包括上述内容的联合新闻公报。三方表示，韩美日三国为加强相互可操作性，今年首次实施“自由之刃”，并商定扩大实施该项演习。三方决定携手发展实现地区和平、稳定、加强威慑的共同愿景。韩美日6月27日至29日在济州南部公海上实施了多域联演“自由之刃”，三国舰艇和军机大举参演，就海上导弹防御、防空和空中训练、反潜训练、搜救、海洋拦截、网络防御等各领域进行了联合演习。此前，韩美日曾在海上或空中进行搜救、导弹警报、战略轰炸机护卫等一次性联演，但启动多域联演“自由之刃”尚属首次。韩美日参谋长此次商定扩大实施多域联演“自由之刃”被解读为增加训练期间和参加战斗力规模，或进一步讨论扩大训练领域或增加训练次数的方案。韩联参一位官员表示，韩美日今后将就具体的方案进行磋商。这是韩美日参谋长去年7月在美国夏威夷进行会晤后时隔一年再次会晤。三方商定明年在韩国举行下一次会议。