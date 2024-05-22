韩国19日起施行出生通报和保护生育制度

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韩国国际广播电台报道：韩国将从本月19日起正式施行医疗机构自动通报婴儿出生的“出生通报制度”和孕妇可以用假名接受生育和诊疗的“保护生育制度”。保健福祉部表示，以去年6月发生婴儿死亡事件为契机，为防止婴儿未进行出生登记而制定的“出生通报制度”和“危机怀孕支援及保护生育制度”同时付诸实施。“出生通报制度”是指立即向地方自治团体通报在医疗机构出生的婴儿的有关信息，在出生后的14天内须通报市、邑、面等行政区。通过新成立的出生通报系统，无需父母等申报义务人或医疗机关采取特别措施，个别医院输入电子病历系统的信息会自动通报“家庭关系登记”系统。“保护生育制度”是指因经济、社会状况等各种原因难以抚养孩子的孕妇可用假名在医疗机构进行产前检查和生育，该制度旨在防止为避免出生通报而发生在医疗机构外生育和遗弃儿童的情况。保健福祉部还为选择“保护生育制度”的孕妇提供咨询服务，孕妇在考虑保护生育之前，可以选择亲自养育儿童。福祉部在全韩运营16个危机孕妇地区咨询机构和24小时咨询电话1308，紧急出动到现场为孕妇提供帮助或提供心理咨询和医疗支援等服务。保健福祉部表示，难以公开身份和生育的孕妇申请保护生育后，可以用假名通过医疗机构进行出生通报。