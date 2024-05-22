韩国总统办公室对拜登退出大选发表立场

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韩国国际广播电台报道：韩国总统办公室22日就美国总统拜登退出下届总统选举一事表示，政府不愿对其他国家的国内政治发表评论。总统办公室一位有关人士表示，美国国内对韩美同盟的支持是超越党派的，并强调，韩国政府将继续与美国密切合作，持续发展韩美全球战略联盟关系。据外媒报道，美国总统拜登当地时间7月21日宣布退出2024年总统大选。拜登当天在其个人社交媒体X(前“推特”)上发布的一封信中表示，他本打算竞选连任，但为了民主党和美国的最佳利益，决定退出总统竞选，并将专注于完成他任期内的总统职责。拜登称，他将在本周晚些时候向全国详细说明他的这一决定。拜登总统之后通过另外发表的一篇文章表示，他将全力支持哈里斯副总统获得民主党总统候选人提名，并称，这是他做出的最好的决定。拜登总统退出总统大选后，民主党必须重新选出大选候选人。民主党计划在下个月19日至22日在伊利诺伊州芝加哥举行全党大会之前，于下月初在网上提前进行候选人选拔工作，但根据情况也有可能改变。对于拜登总统辞去总统候选人一事，共和党总统候选人特朗普前总统批评称，拜登将成为美国历史上最差的总统。另外，对于哈里斯副总统提名竞选，他表示，本次大选将比拜登更容易取胜。