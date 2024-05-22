巴黎奥运会韩国代表团主阵容抵达巴黎

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韩国国际广播电台报道：参加2024年巴黎奥运会的韩国体育代表团主阵容抵达法国巴黎。大韩体育会总部高层、击剑、乒乓球代表团等48人于当地时间20日下午抵达巴黎戴高乐机场。大韩体育会会长李起兴在到达大厅与媒体见面时表示，所有选手、教练和工作人员深感责任重大，已做好充分的准备，一定要取得佳绩，为国民带去欢乐。此外，他还补充道，我们将全力以赴，争取获得比预定目标更好的成绩。巴黎奥运会将于26日在塞纳河举行开幕式，下月11日落下帷幕。韩国代表团将参加21个项目，总计派遣260人（选手143人、体育官员90人、总部高层27人）。由于团体球类项目表现不佳，本次代表团人数为1976年蒙特利尔奥运会以来参赛人数最少的一次。韩国制定了至少获得五枚金牌、综合排名前十五的目标。本月12日起，羽毛球、射击等项目的代表团已先后抵达巴黎，目前大部分选手正在“韩国体育代表团巴黎训练营（Team Korea Paris Platform）”进行最后的集训。花样游泳（22日）、竞走（24日）、跳水、跆拳道、马术（25日）等代表团也将于近日抵达巴黎。代表团从25日起参加比赛。当天射箭代表团将参加个人排名赛，团体球类项目中唯一入围的女子手球队首战将对阵德国队。